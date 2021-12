Exposição do quadrinista espanhol Max chega a Salvador

Pela primeira vez no Brasil, a exposição do quadrinista Francesc Capdevila, o Max, um dos mais importantes da sua geração, traz a Salvador a mostra de 160 obras, dentre elas quadrinhos e ilustrações que ficarão expostas no Instituto Cervantes de Salvador, de 26 de novembro até 26 de janeiro, de segunda a sexta, das 9h às 19h.

Max surgiu no circuito underground espanhol em 1973, época em que editava seus trabalhos de forma clandestina por conta da ditadura na época. A mostra é dividida em quatro blocos, correspondentes às décadas de trabalho de Max. Os anos 70 estão representados pelo underground em Barcelona, quando esteve à frente da revista "El Víbora", publicação que trouxe uma nova estética para os quadrinhos do país na época; os anos 80 aparecem com o humor de Peter Pank; os anos 90 surgem com a história "El Pronlogado Sueño Del Sr. T"; e os anos 2000 com "Bardín, o Superrealista", que rendeu a Max o Prêmio Nacional de Quadrinhos, em 2007, na Espanha.

