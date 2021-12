Exposição destaca mais de 50 estudos de Candido Portinari

"Portinari é a expressão máxima do patrimônio brasileiro. É o que tem de mais eloquente. É uma mostra imperdível para os amantes das artes". A afirmação é do curador Luiz Fernando Dannemann sobre a exposição Portinari - A Construção de Uma Obra, que tem abertura nesta terça-feira, 15, às 19 horas, na Caixa Cultural Salvador.

Trata-se de uma mostra inédita que traz mais de 50 estudos do pintor, desenhista e muralista Candido Portinari (1903 - 1962). Além dos estudos, também há telas a óleo, maquetes, esboços e desenhos de um dos maiores artistas plásticos do país.

"Será apresentado ao público um Portinari em pleno processo criativo. Esta exposição reúne estudos mais preciosos de suas obras, a exemplo dos estudos para os painéis Guerra e Paz, produzidos entre 1952 e 1956 para a sede da ONU, em Nova York, e considerados importantes trabalhos realizados por ele", complementa o curador.

Retirantes

Ele chama atenção para os primeiros estudos que deram origem ao painel Retirantes, a exemplo de Mãe com filho morto, que tem técnica mista (guaxe, aquarela e lápis de cor), uma das obras preferidas do próprio curador nesta exposição.

Dannemann lembra que Candido Portinari deixou cerca de 5 mil obras, a maioria no exterior. "Só 20% ficaram no Brasil, o que é uma prova cabal do reconhecimento internacional do artista que morreu no ano em que faria 59 anos", diz, acrescentando que hoje, logo após a abertura da exposição, fará uma palestra sobre o artista.

Luiz Fernando Dannemann afirma que o público também poderá ver os primeiros estudos da Igreja de São Francisco e do Painel da Pampulha na exposição que tem visitação aberta ao público de amanhã ao dia 31 de janeiro de 2016 (de terças-feira a domingo), das 9 às 18 horas.

Vídeos e esculturas

As obras de Portinari serão exibidas num espaço cenográfico que contará com 11 esculturas produzidas pelo artista plástico Sergio Campos, inspiradas em personagens portinarianos. Entre elas, Dannemann cita Menino com Carneiro no Colo, O Pequeno Flautista e A Menina de Tranças.

A cenografia foi especialmente concebida por Campos, que é conhecido por esculpir em aço e cobre personagens fortemente conectados ao discurso social de Portinari, para estabelecer um diálogo direto com as obras que fazem parte da mostra.

Integra a cenografia, ainda, um vídeo sobre a vida e obra do artista, que, pela importância de sua produção estética e pela atuação consciente na vida político-cultural brasileira, alcançou reconhecimento internacional.

Tipos brasileiros

"Portinari não era um pintor de cavalete. Ele gostava de murais e não se furtava a mostrar diferenças sociais deste país, o Brasil do interior e da capital em suas obras", reforça Dannemann.

Aliás, Candido Portinari, vale lembrar, considerava essencial retratar os tipos brasileiros. Estes tipos estão presentes em inúmeras telas, como Cangaceiro, Lavrador de Café e Retirantes.

Portinari nasceu em 30 de dezembro de 1903, na cidade de Brodowski, interior de São Paulo. Filho de imigrantes italianos, teve uma infância humilde e recebeu apenas a instrução primária.

Começou a pintar aos 9 anos, quando jamais considerava tornar-se um dos maiores pintores de seu tempo. Portinari é certamente o pintor do modernismo brasileiro mais conhecido no exterior.



Artista engajado, pertenceu ao Partido Comunista, tendo denunciado mazelas do país. Faleceu em 1962, tendo como causa aparente uma intoxicação causada pela química presente nas tintas que ele manejava.

