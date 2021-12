Exposição de xilogravuras retrata o sertão baiano

"Os Sertões", escrito por Euclides da Cunha, é a inspiração para a exposição "Os Sertões de Euclides da Cunha em Xilogravuras de Gabriel Arcanjo". A mostra é composta por 20 xilogravuras nas quais o artista retrata a Guerra de Canudos.

A exposição acontecerá em Salvador e Canudos. Na capital, a mostra acontece no foyer da Biblioteca Pública dos Barris, e estreia dia 23 de agosto, seguindo aberta à visitação até 24 de setembro. Já em Canudos, a mostra vai ganhar as ruas através de 20 banneres, com abertura no dia 30 de agosto. A exposição é dividida de acordo com os três capítulos do livro de Euclides da Cunha, A Terra, O Homem e A Luta.

Oficina - Em cada cidade onde a exposição será exibida, o artista vai ministrar uma oficina de xilogravura, com duração de quatro horas, para 20 jovens.

