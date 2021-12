Exposição de Salvador Dalí chega a Salvador

Salvador vai receber, a partir de quarta-feira, 18, a exposição Dalí: A Divina Comédia, na Caixa Cultural. O acervo conta com 100 gravuras de Salvador Dalí que ilustram os cantos dos poemas épicos de Dante. A exposição tem entrada gratuita e permanece na capital baiana até o dia 23 de fevereiro.

As gravuras de Dalí percorrem a viagem imaginária de Dante, desde os círculos infernais, acompanhado por Virgílio, até ao centro da terra, onde encontra Lúcifer. Depois regressando à superfície terrestre, sobe a montanha do purgatório, para, guiado pela sua amada Beatriz, ser admitido no paraíso.

A série em aquarela foi criada entre 1950 e 1960 por encomenda do governo italiano, no âmbito das comemorações dos 700 anos do nascimento de Dante. O conjunto de cem gravuras da obra de Dalí foi apresentado em Paris em momentos diferentes, nomeadamente, em 1960, o Inferno, em 1962, o Purgatório e, em 1964, o Paraíso.

