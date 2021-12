Exposição de máscaras está na Casa de Cultura

Produzida por artistas e artesãos que atuam no tradicional Carnaval de Maragojipe, a exposição Matizes de um Carnaval está em cartaz na Casa de Cultura do município, situado a 133 km de Salvador, no Recôncavo baiano.

A mostra traz, também, o Memorial das Máscaras, com 22 telas montadas pelo artista plástico Marco Bulhões, que doou o material para a instituição. O projeto ainda receberá mais duas oficinas durante a exposição, nesta quarta-feira, 15 e quinta, 16, das 9h às 15h. A iniciativa tem apoio financeiro do governo estadual, por meio do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.

Circulação

A intenção do projeto é que as máscaras sejam mantidas na Casa de Cultura, mas que também circulem por outros espaços culturais.

A visitação à exposição tem atraído alunos das escolas de Maragojipe e de cidades próximas. O objetivo dessa exposição "é a preservação à cultura local", segundo a coordenadora do projeto, Priscila Mendes.

Desde março deste ano acontece a Oficina de Máscaras e Novas Técnicas. A ação é parte do projeto Matizes de um Carnaval - Memória e Valorização de um Povo, apoiado pelo Edital de Patrimônio, gerenciado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac).

O Carnaval de Maragojipe foi registrado como Patrimônio Imaterial da Bahia em 2009 e, desde então, possui o apoio do Ipac.

Com mais de 100 anos de existência, a festividade no município do Recôncavo baiano é conhecida em todo o Brasil e até internacionalmente.

Esta fama vem por conta de a festa manter a tradição das máscaras carnavalescas venezianas, em fusão com heranças culturais afro-indígenas da região.

Fundo

Criado em 2005 para incentivar e estimular as produções artístico-culturais baianas, o Fundo de Cultura é gerido pelas secretarias da Cultura e da Fazenda.

O mecanismo custeia, total ou parcialmente, projetos estritamente culturais de iniciativa de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado.

Os projetos financiados pelo Fundo de Cultura são aqueles que, apesar da importância do significado, têm baixo apelo mercadológico, o que dificulta a obtenção de patrocínio junto à iniciativa privada.

São quatro linhas de apoio: ações continuadas, eventos calendarizados, mobilidade artística e editais setoriais.

