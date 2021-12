Exposição de Lia Magalhães é destaque no foyer do A TARDE

A artista plástica Lia Magalhães, 61 anos, apresenta no foyer de A TARDE a exposição Sentimentos. São, ao todo, oito quadros grandes e 24 pequenos, que expressam a vontade da artista de colocar o ser humano em contato com sua essência, com o seu interior.

"A arte de Lia Magalhães nos surpreende nos últimos 20 anos. Com um trabalho de identidade definida, Lia desenha, esculpe e pinta com a firmeza dos artistas maduros. Nesta exposição, a sua pintura aparece pujante, não deixando dúvidas sobre seu talento com as cores", afirma o artista plástico Antônio Carlos Rebouças, que divide o ateliê com a artista no Rio Vermelho.

A arte abstrata de Lia, autodidata, é aberta a muitas interpretações. Chama atenção, sobretudo, pela cor, principalmente o vermelho, que remete à paixão da vida.

Natural de Jequié, Lia afirma: "Sempre tive vocação para artes desde criança. Comecei a enxergar o meu dom há 25 anos e, hoje, a arte faz parte da minha vida; é como o ar que respiro", frisa.

Talento

Lia Magalhães, que antes era empresária, afirma que, depois de oficinas livres do Museu de Arte Moderna (MAM), com Valdo Robatto, descobriu o seu talento. "Foi ele, grande amigo e incentivador, que me fez ver que, na arte, temos apenas que soltar a imaginação e o sentimento; ousar e não temer", conclui Lia, que já fez exposições individuais e coletivas em Salvador.

