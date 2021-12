Exposição de Barbies em shopping mostra cultura de 50 países

Qual menina que gosta de brincar com bonecas não ficaria boquiaberta diante de 200 Barbies? A resposta pode estar no Shopping Paralela. Desde esta quinta, 25, a praça de eventos do centro de compras abriga a exposição Barbie Terras Distantes.

Com entrada gratuita, a mostra apresenta, até o dia 2 de agosto, um acervo com exemplares do famoso brinquedo, representando cinco continentes e 50 países.

Entre as versões apresentadas estão as da primeira linha colecionável de bonecas Barbies e os exemplares exclusivos, como a Brazilian Bonanza - uma homenagem ao Brasil -, criada pelo estilista norte-americano Bob Mackie.

Os modelos encontrados na exposição apresentam características culturais, não só de roupas mas também em tom de pele e cabelo dos países homenageados.

"É um evento de lazer para a família, mas também educativo, pois proporciona uma viagem à cultura de diversos países", ressalta a gerente de marketing do shopping, Adriana Vianna.



Crianças que visitam a exposição são recepcionadas por monitoras vestidas de aeromoça. As meninas ganham um passaporte que podem receber carimbos de diversos países, enquanto os meninos podem se divertir com jogos de videogame no espaço Hot Wheels.

Itens raros

Colecionador de Barbies há dez anos, Iwison Ricardo possui um acervo com mais de 200 unidades e foi convidado para colaborar na organização da exposição.

"O que me chamou mais a atenção nesta exposição foram as bonecas representarem realmente as características culturais dos países. Os exemplares encontrados na mostra são itens raríssimos, fabricados em pequenas tiragens. São realmente exemplares de colecionador", pontuou.

Participante das convenções que acontecem de dois em dois anos em São Paulo, realizadas pela Mattel [empresa responsável pela fabricação da Barbie], Iwison ainda explicou que, por serem peças raras, as bonecas da exposição em cartaz no Shopping Paralela podem custar até R$ 3 mil, cada uma.

