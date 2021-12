Exposição conta história da vida de Ayrton Senna

Os baianos fãs de automobilismo serão contemplados deste sábado, 10, até o dia 8 de novembro por uma oportunidade ímpar. Afinal, a capital baiana é a primeira do Nordeste que recebe a mostra itinerante Senna Emotion - maior sobre a trajetória pessoal e profissional do tricampeão de Fórmula 1.

Com cerca de 240 m², a exposição - que ocorre no estacionamento L1 do Shopping da Bahia e tem entrada gratuita - já passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Brasília. A mostra aposta na tecnologia para recontar a história de um dos maiores ídolos do Brasil.

Tecnologia

Num simples toque, por exemplo, o visitante pode conferir toda a vida e trajetória do paulista. "A tecnologia desperta o interesse de muitas crianças. Então, além, é claro, da praticidade, foi uma forma de conquistar o interesse daqueles que ainda não conhecem a história de vida do Ayrton (Senna)", ressalta Paola Santilli, gerente de eventos do Instituto Ayrton Senna.

Ao todo, a exposição é divida em três áreas temáticas. A primeira, Valores de um campeão, apresenta o lado mais família de Senna. Com imagens da infância, a grande atração, por sua vez, é a única réplica da exposição - o primeiro Kart de Ayrton dado pelo pai quando o piloto tinha 4 anos.

Na segunda área, O mito da Fórmula 1, são apresentados detalhes das 41 vitórias, opiniões de parceiros e concorrentes. "Além, é claro, de muitos objetos pessoais. Dentre eles, o troféu do GP Brasil de 91 e quatro capacetes, inclusive o usado no tricampeonato de 91, no Japão", destaca Paola.

O mais interessante neste setor, porém, fica por conta da experiência com óculos de realidade virtual. "Sentado num sofá, o visitante terá a sensação de dar uma volta no circuito de Interlagos (em São Paulo) e ouvindo a narração de Senna explicando o trajeto", conta Paola.

A última área temática, Ayrton Senna do Brasil, aposta ainda mais na tecnologia. Será o local onde os fãs poderão ver um carro cenográfico com todos os veículos eternizados pelo campeão por meio da tecnologia video mapping, algo parecido com um holograma.

