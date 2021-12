Exposição comemora os 171 anos do poeta Castro Alves

Os 171 anos do poeta baiano Castro Alves será homenageado com uma exposição no Museu Tempostal, localizado no Pelourinho, em Salvador. A mostra em vídeo, que começa a partir desta quarta-feira, 14, das 10h às 17, vai retratar a capital na época do "poeta dos escravos", como ficou conhecido pelo combate à escravidão.

Os visitantes vão poder conferir cenas como cadeirinhas de arruar (liteiras) carregando ‘sinhás’ pelas ruas, vendedores, cavalos, carroças, procissões da igreja católica com pedestre se ajoelhando no caminho, automóveis dos anos 1930 até a década de 1960, um dirigível Zepellin sobrevoando a Cidade do Salvador e as suas belas construções.

O horário da manhã reservado ao agendamento com escolas - “é uma homenagem aos 171 anos de nascimento do poeta baiano Castro Alves para a qual escolhemos postais que mostrassem a praça que leva o seu nome em diversas épocas”, explica a coordenadora do Tempostal, Luzia Ventura.

