Exposição comemora Dia Internacional da Síndrome de Down

A exposição "Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito" vai comemorar o Dia Internacional da Síndrome de Down a partir do dia 21 de março no Shopping Barra. A mostra da fotógrafa Betina Valente propõe o tema "aceitação" e traz imagens de famílias de pessoas com síndrome de Down. A mostra ficará em exposição até 5 de abril, no 1º piso, Sul.

"A música 'Não precisa mudar', do cantor Saulo Fernandes, foi uma grande inspiração. Nosso objetivo foi mostrar como as famílias de pessoas com síndrome de Down se abriram, aceitaram e se adaptaram à rotina de suas crianças", disse Betina Valente.

O Dia Internacional da Síndrome de Down chama a atenção da sociedade para a luta por direitos iguais, bem-estar e inclusão das pessoas que nasceram com a síndrome. A data 21/03, ou 3/21 na grafia norte-americana, faz referência aos três cromossomos número 21 que caracterizam esta ocorrência genética e foi ideia do geneticista Stylianos E. Antonarakis, da Universidade de Genebra.

