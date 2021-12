Exposição com pacientes internados Hospital Roberto Santos é lançada nesta segunda

Em homenagem ao Dia das Crianças, o fotógrafo Eduardo Freire realizará uma exposição com as crianças internadas no Hospital Geral Roberto Santos, de segunda-feira, 7, à quarta-feira, 9.

Serão apresentadas 25 fotografias que foram tiradas na última terça-feira, 1, que contou com a parceria do Salão de Beleza Sá Marina que cuidou dos cabelos e unhas da criançada. A abertura será na segunda, 7, às 14h e poderá ser conferida nos dias 8 e 9 durante o turno da manhã e tarde, no 4º andar do hospital.

No último dia da exposição, as mães das crianças ganharão uma massagem corporal do Spaço Renata Maia. A programação da Semana da Criança do HGRS, de 7 à 11 de outubro, com diversos atrativos para os pequenos. A cantora Gilmelândia se apresentará no primeiro dia a partir das 14h.

Nos períodos da manhã e tarde, o evento contará, ainda, com apresentação dos palhaços Raros da Alegria, do grupo Anjos de Jaleco e da cantora Quezia Menezes, contação de histórias oficina de brinquedos oficina de recortes e mosaico sessão de cinema, além de distribuição de brinquedos, kits de higiene pessoal, cestas básicas, fraldas e latas de leite.

A Semana da Criança do HGRS é realizada em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), por meio do projeto Meu Coração é do Bem.

adblock ativo