Exposição com objetos de Jorge Amado abre neste domingo

Se estivesse vivo, Jorge Amado certamente se reuniria com filhos e netos neste domingo do Dia dos Pais para comer uma bela moqueca de siri mole, comida que ele adorava. E a comemoração seria dupla, já que no mesmo dia também iria celebrar o aniversário de 102 anos.

Mas, em nome da memória do escritor baiano e para o bem de quem acompanha a sua obra, a data não vai passar em branco. A família Amado, em parceria com a empresa de gestão museológica Doc Expõe, abre, amanhã, na Alameda das Grifes do Iguatemi, a exposição A Casa do Rio Vermelho. A visita pode ser feita durante o horário de funcionamento do shopping, até o dia 10 de setembro.

"Esta mostra nasceu da ideia de já proporcionar às pessoas um gostinho do que elas vão encontrar na Casa do Rio Vermelho [ver matéria ao lado]. E quando a gente pensou sobre o dia em que faríamos, veio na mente a data do aniversário dele, que, neste ano, é ainda mais especial porque é Dia dos Pais", conta a neta do escritor, Maria João Amado, uma das curadoras da exposição.

A mostra apresenta 54 peças do acervo pessoal do casal Jorge e Zélia. Entre elas, manuscritos, esculturas, vestuários e a peculiar coleção de sapos do escritor. "Mas tem um objeto que a gente está expondo pela primeira vez. É uma flor esculpida que foi presenteada à minha avó por Oscar Niemeyer na época que o meu avô morreu", revela a neta do casal.

A exposição também apresentará fotografias que mostram a intimidade dos escritores. Segundo Maria João, o espaço vai abrigar três totens. Um deles com imagens de visitantes ilustres que o casal recebeu em casa, como o cineasta Roman Polanski, o "poetinha" Vinicius de Moraes e o artista plástico Carybé. Os outros retratam o amor entre Zélia e Jorge.

"A gente também vai recriar o espaço que o meu avô usava para escrever, com os objetos originais, e os bancos de azulejo do jardim. Os visitantes poderão sentar e tirar fotos como se estivessem na Casa do Rio Vermelho", conta Maria João.

Outras homenagens

Como parte das homenagens a Jorge Amado, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) lança o Prêmio Jorge Amado de Literatura, voltado para alunos do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos das escolas da rede pública de Salvador.

Os estudantes podem se inscrever até o dia 25, na escola onde estudam, nas categorias Poesia, Conto, Romance, Dramaturgia e História em Quadrinhos (HQ). Os vencedores de cada categoria serão premiados com um tablet e R$ 4 mil. Já os alunos que ficarem em 2º e 3º lugares serão premiados com um tablet e R$ 2 mil e um tablet e R$ 1 mil, respectivamente.

Já no dia 26 será aberto o Curso Jorge Amado - IV Colóquio de Literatura Brasileira, realizado em parceria com a Academia de Letras da Bahia. O evento deste ano vai homenagear os 60 anos da obra Os Subterrâneos da Liberdade. No encerramento do Colóquio, a Fundação Casa de Jorge Amado promove um evento aberto ao público, na sede situada no Largo do Pelourinho. As inscrições são feitas pelo site www.jorgeamado.org.br/coloquio2014, com valor de R$ 15 (ouvintes) e R$ 100 (comunicações).

