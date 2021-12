Exposição coletiva exibe obras gráficas de seis artistas

Uma mostra que acontece entre esta quarta-feira, 18, e vai até o dia 1º de julho, na RV Cultura e Arteque reúne obras em diferentes técnicas gráficas como desenho, pintura, gravura e bordado. São obras de seis artistas, Cau Gomez, Federico Lamas, Flávia Bomfim, Galvão Bertazzi, Weaver Lima e Zé de Rocha.

Entre as obras expostas haverá ainda o lançamento do livro-objeto "Noite" de autoria de Zé de Rocha, que conta com impressão em serigrafia, montagem manual, e tiragem de 100 cópias.

"O objetivo de Traçado é exibir para o público as possibilidades gráficas nas artes visuais. Montamos seis pequenas exposições dentro de um mesmo conceito, cada artista apresentando uma série de trabalhos, coesos e sobre um mesmo discurso, e essas pequenas exposições juntas formam uma mostra maior. A ideia é oferecer ao público imagens que tiveram o traço, o desenho, como ponto de partida, mas que tem intenções e resultados bem diferentes" informa Larissa Martina, uma das curadoras da mostra.

Sobre os artistas

Cau Gomez, mineiro de Belo Horizonte, é artista gráfico e visual, caricaturista e ilustrador com experiência nas principais agências de propaganda e veículos impressos de comunicação do Brasil. Conquistou mais de 50 premiações em diversos Festivais e Salões de Humor no Brasil e no exterior. É coautor do livro "Pastinha, o Menino que virou Mestre de Capoeira" - único livro baiano infanto-juvenil a ser finalista do Prêmio Jabuti - 2012, e da HQ - Billy Jackson, publicada em 2013.

Argentino de Buenos Aires, Federico Lamas é artista visual e diretor de arte, trabalha com vídeo, desenho, publicações e instalação. Sua obra explora gêneros de representação artesanais e datados para criar narrativas que revertem expectativas. Expôs em Buenos Aires, Berlim, Toulouse, Barcelona, Cidade do México, Nova York, São Paulo e Lima. No Brasil, dois de seus livros "Vá-te ao Diabo" e "Visão Infernal" foram publicados pela editora A Bolha.

Flávia Bomfim é psicóloga e também ilustradora. Aprendeu a bordar em casa, frequentou o atelier de gravura do MAM, realizou uma residência artística em 2013 na Escola de Ilustração para a infância em Sármede/Itália, em 2015 no atelier de gravura da Ilustradora Joelle Jolivet em Paris, e a última, em 2016, no Museu têxtil de Oaxaca no México. Atualmente organiza o Festival de ilustração e Literatura da Bahia e a feira de artes impressas Tabuão.

Galvão Bertazzi nasceu em São Paulo, mas viveu a maior parte da vida em Goiás. Ilustra livros e jornais, faz histórias em quadrinhos, pinta sobre papel, tela e muros, utiliza suportes variados, como papel, tela, lona e madeira. Rabisca com tinta e carvão, faz colagens e experimenta materiais diversos pra contar pequenas e estranhas histórias em cada um de seus trabalhos.

Natural de Fortaleza, Weaver Lima é artista plástico, autor de histórias em quadrinhos, curador e articulador cultural, sendo um dos mais atuantes artistas a produzir e discutir o meio cultural independente no Brasil. Foi premiado duas vezes no Salão de Abril e fez parte de coletivos de arte urbana como Seres Urbanos e Monstra.

Mestre pela Escola de Belas Artes da UFBA e artista multimídia, o baiano Zé de Rocha carrega em seu traço a violência e o risco, produzindo uma iconografia forte, direta e sem meandros herméticos. Ganhador da IX Bienal do Recôncavo, também teve seus trabalhos expostos no Museu de Arte Moderna da Bahia durante a III Bienal da Bahia.

