Exposição celebra os 80 anos de J. Borges em Salvador

A arte de gravar na madeira e perpetuar na memória coletiva a essência do cotidiano nordestino fazem do xilogravurista e cordelista J. Borges um dos mais expressivos artistas populares do Brasil.

Em 2016, os seus 80 anos de vida recém-completados ganham uma celebração especial com a exposição 'J. Borges 80 anos'. A mostra gratuita, produzida pela Cactu's Produções, será aberta no dia 4 de maio, na Caixa Cultural Salvador, e traz uma coletânea de 30 xilogravuras e suas matrizes, sendo 10 inéditas, com temas que retratam a trajetória de vida do artista que foi considerado pelo dramaturgo Ariano Suassuna como o melhor gravador popular do Brasil.

Até 16 de junho os visitantes poderão conferir obras que retratam diversas fases da história do artista com os temas 'No Tempo da Minha Infância', 'Na Minha Adolescência', 'Vendendo Bolas Dançando e Bebendo', 'Serviços do Campo', 'Cantando Cordel', 'Plantio de Algodão', 'A vida na Mata', 'Plantio e Corte de Cana', 'Forró Nordestino', ' Viagens a Trabalho e Negócios'.

Com curadoria de José Carlos Viana e Marcelle Farias, a exposição reserva um lugar especial para a poesia popular com um espaço dedicado à literatura de cordel.

Cordelista há mais de 50 anos, os versos de J. Borges tratam do cotidiano do agreste, acontecimento políticos, fatos lendários, folclóricos e pitorescos da vida. A mostra trará ainda obras assinadas por J. Miguel e Manassés Borges, filhos e aprendizes do artista além da exibição de uma cinebriografia sobre vida e obra do artista assinada pelo jornalista Eduardo Homem.

Considerado por Ariano Suassuna como o melhor gravador popular do Brasil, J. Borges desenha direto na madeira, equilibrando cheios e vazios com maestria, sem a produção de esboços, estudos ou rascunhos.

O título é o mote para Borges criar o desenho, no qual as narrativas próprias do cordel têm seu espaço na expressiva imagem da gravura. O fundo da matriz é talhado ao redor da figura que recebe aplicação de tinta, tendo como resultado um fundo branco e a imagem impressa em cor. As xilogravuras não apresentam uma preocupação rigorosa com perspectiva ou proporção.

A originalidade, irreverência e personagens imaginários são notáveis nas suas obras. Os temas mais populares em seu repertório são: o cotidiano da vida simples do campo, o cangaço, o amor, os castigos do céu, os mistérios, os milagres, crimes e corrupção, os folguedos populares, a religiosidade, a picardia, enfim todo o rico universo cultural do povo nordestino.

