Exposição celebra 50 anos da arte de Jamison Pedra

Quando pensa no que sua arte se transformou desde a sua primeira exposição, em 1964, à que será inaugurada na próxima quinta-feira, Jamison Pedra, 76, filosofa: "Muita coisa mudou e ao mesmo tempo não mudou nada".

Jorge Amado, de quem foi vizinho na rua Alagoinhas, destacou no livro "Baía de Todos os Santos - Guia de Ruas e Mistérios", a "qualidade ímpar" das obras de Pedra. Mas frisou que o único porém era que ele trabalhava pouco, ou, pelo menos, mostrava pouco.



"Há sempre aquele mito de que você produz muito quando expõe muito, o que não é verdade. Cada um tem um tempo de maturação", diz o artista, que também é arquiteto.

Nos anos 1970, ele lembra, além de ensinar arquitetura na Ufba, fazia desenhos a nanquim e também fotografava. Além disso, seus filhos eram pequenos e o tempo era curto para a correria. Mas nunca se sentiu afastado da criação.

"Sempre vi a fotografia, a arquitetura e a pintura como formas de arte. Sempre considerei que a minha relação com a arte esteve sempre presente, nunca houve uma separação".



As 30 telas que serão vistas a partir de quinta-feira concentram a vivência de Jamison nas artes visuais, iniciada nos anos 1960. "O meu trabalho, embora seja pintura, é todo baseado na matemática e na fisica".



Primeiro ele se expressou com desenhos, depois veio a pintura, a fotografia e, nos anos 1980, durante um mestrado nos EUA, com a gravura, a litografia e a Op Art, que ele tratou de aproximar da simbologia africana. Nos 1990, experimentou a arte digital. "Na Bahia, não existe mercado para o papel, por causa da umidade. A única técnica viável, em relação à perenidade, é a tela".



Apesar de considerar a perenidade da obra, Jamison prereferiu agregar seu trabalho como arquiteto à esfera pública. E, nas artes visuais, pensa que ninguém pode dar um valor de mercado a uma obra de arte.



"Para disputar mercado, você precisa entrar num sistema que eu sempre fui contra. Não preciso saber qual a tendência da moda para lançar a moda verão ou a moda outono. Fico lá no meu canto, produzindo".



De fato, desde que fez a exposição Luz e Sombra, em 2002, no Museu de Arte Moderna, ele se recolheu. "Hoje ninguém se vê, ninguém se fala, há disputa por espaço e as igrejinhas ficam tramando entre elas para benefício próprio".



Sente falta da trocas com outros artistas que aconteciam na Bazarte, nos anos 1960, e no Icba, nos anos 1970.



Jamison também participou das duas edições da Bienal de Arte da Bahia, em 1966 e 1968, bem como em duas edições da Bienal de São Paulo. Acha que os que "seguraram a barra" naqueles anos deveriam pelo menos estar reunidos numa sala na 3ª Bienal, que também começa nesta quinta-feira.



Para o marchand Marco Kouri Ribeiro, há muito de heroísmo nos 50 anos que Pedra dedica à arte - bem como nos 25 de atividades da sua galeria. "Nesse período, as galerias que fecharam e artistas que não conseguiram viver da arte são o retrato de que alguma coisa está errada na Bahia. Somos a exceção da exceção".

adblock ativo