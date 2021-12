Exposição celebra 40 anos do Ilê Aiyê

Nesta terça-feira, 30, às 19 horas, no Centro de Estudos Afro-Orientais da Ufba (Ceao), será inaugurada a exposição "Mulheres Ilê Aiyê no século XXI". Além da mostra, acontecerá o lançamento de cartões-postais em homenagem aos 40 anos do Ilê Aiyê e das mulheres que promovem religiosidade, educação e arte.

A mostra vai prosseguir até o próximo dia 3. Do período de 7 a 13 de maio, a exposição segue para o Centro Cultural da Câmara de Vereadores. O Ilê Aiyê é o mais antigo bloco afro do Brasil.

