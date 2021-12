Exposição celebra 20 anos de fotografia de Luiz Tito

Cenas de gente comum, que acontecem todos os dias, olhadas de perto. A lente da câmera capturando o instante, o acontecimento, a vida. É este o tom da exposição Luiz Tito: 20 Anos Escrevendo com a Luz, que será inaugurada às 19 horas desta sexta, 31, no Museu Parque do Saber Dival da Silva Pitombo, em Feira de Santana. A mostra conta com 60 imagens feitas em diversas cidades baianas nas quais o fotógrafo de A TARDE Luiz Tito esteve, sempre acompanhado de sua câmera fotográfica. "É uma retrospectiva de meu trabalho nesses últimos 20 anos, nas sucursais de A TARDE de Feira, Itabuna, Barreiras, Eunápolis, Vitória da Conquista e Jequié".

Nas imagens, o olhar poético de Luiz Tito apresenta registros da seca no Nordeste, cenas de rituais religiosos, pessoas trabalhando, protestos. Carioca, Tito chegou à Bahia em 1988, depois de ter trabalhado como copeiro na casa de uma família. Em Feira de Santana, trabalhou como garçom no Night and Day, conhecido como Bar de Zé Coió.

Ele conta que a seleção de imagens foi feita por José Carlos Casaes, editor de Fotografia de A TARDE: "Escolhi 200 imagens e ele foi quem decidiu as 60. A gente busca mostrar a verdade nua e crua com a fotografia, mas sem abrir mão da poesia", diz o fotógrafo.

Para ele, a imagem mais marcante dentre as que estarão na exposição é a que mostra um homem comendo sobras de comida num lixão. "Aquilo mexeu comigo como ser humano, fiquei pensando se ia dar socorro ou fotografar. A gente para para pensar como o ser humano chega àquele ponto".

Antes da abertura da exposição, o fotojornalista Reginaldo Pereira, tio de Tito, contará histórias de suas experiências em grandes veículos de comunicação do país. A presença não é à toa: foi Pereira quem, no fim da década de 1980, conduziu Tito pelos caminhos do fotojornalismo, emprestando livros sobre o tema, uma câmera e alguns filmes, além do atento olhar experiente de quem analisava as imagens feitas pelo sobrinho e dava preciosas dicas sobre o novo universo que se descortinava ali, o do fotojornalismo.

Palestras - Além de Reginaldo Pereira, também estão confirmados nomes como José Carlos Casaes, que falará ao público presente sobre Fotojornalismo na Era Digital, e o jornalista Levi Vasconcelos, da coluna Tempo Presente, de A TARDE, que promoverá um debate na ocasião. Outras presenças serão as de Marjorie Moura, presidente do Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba), e Luiz Hermano Abbehusen, presidente da Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinegrafistas da Bahia (Arfoc).

adblock ativo