Exposição ‘Beatlemania Experience’ abre para visitação neste sábado

Os fãs soteropolitanos de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison já podem comemorar. Motivo? A exposição "Beatlemania Experience" abre as portas ao público neste sábado, 29, no piso L1, do centro de compras, do Salvador Shopping.

Na mostra, o público terá acesso as réplicas de roupas e instrumentos, memorabília, capas de revistas, jornais da época, fotos inéditas (1000 delas nunca expostas antes), vídeos e totens interativos da banda.

Um filme de realidade virtual vai permitir que os fãs assistam ao maior show da carreira dos quatros rapazes de Liverpool. Na ocasião, ainda serão distribuídos 30 óculos de realidade virtual para os visitantes. A ideia é de que eles se sintam como se estivessem no local, em arquibancadas, em meio ao entusiamo e gritaria dos fãs do grupo.

O evento segue na capital baiana até o dia 27 de agosto, com visitação de terça a sábado, das 13h às 21h; e domingos, das 13h às 20h. As entradas custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e podem ser adquiridos no site do Ingresso Rápido, na bilheteria do Teatro Vila Velha (Campo Grande) ou no local.

Grupos e excursões escolares ganham 60% de desconto, mediante agendamento prévio. Funcionários, clientes e associados do programa de fidelidade Amigo, da Avianca, têm direito a 50% de desconto na compra de até oito ingressos (benefício não cumulativo).

