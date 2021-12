Exposição “Ave Dulce” é aberta ao público em shopping de Salvador

Até o dia 3 de novembro, o público terá a oportunidade de apreciar a arte de Felix Sampaio em homenagem à Irmã Dulce. A exposição “Ave Dulce” está instalada no Espaço Gourmet do Salvador Shopping com 14 obras que foram exibidas no início de outubro na cidade de Roma, na Itália. O acesso à exposição é gratuito.

Além das 13 telas produzidas para a série “Santa Dulce iluminada”, a mostra apresenta a escultura “Santa Dulce do Nosso Tempo”, em fibra de vidro seguindo as mediadas reais da santa, em pintura marmorizada.

Todas as criações são do pintor e escultor Félix Sampaio, reconhecido através da pintura e das esculturas conceituais e sacras.

