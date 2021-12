Exposição "Aos Olhos de Caymmi" marca centenário do cantor

Nem só de letra e música viviam as canções de Dorival Caymmi. Como se não bastasse a habilidade para transformar em som a cultura da Bahia e dos baianos, o cantor e compositor vez por outra também traduzia esse universo em desenhos.

O resultado pode ser visto em Aos Olhos de Caymmi, que ocupa o foyer do Teatro Castro Alves a partir de segunda-feira, 30, e segue em cartaz até 5 de maio. São dez ilustrações, cada uma representando um clássico do repertório.

Dora, A Preta do Acarajé, João Valentão, Marina, Milagre, O Que é Que a Baiana Tem, Rosa Morena, Vatapá, Rainha do Mar e Vou Ver Juliana foram as escolhidas pelo próprio autor para expressar o essencial de sua obra.

A iniciativa se deu em 1984, para um caderno de gravuras de distribuição limitada, patrocinado pela Funarte para comemorar o aniversário de 70 anos de Caymmi.

Ano passado, o material gráfico foi reeditado com patrocínio do Grupo LM, que agora volta a financiar o projeto para transformá-lo pela primeira vez em exposição. De Salvador, a mostra segue para o Rio de Janeiro e, na sequência, para São Paulo.

Palestra cantada

Na noite de abertura, exclusiva para convidados, é Danilo Caymmi quem faz as honras da casa. "A ideia é fazer uma coisa divertida. Vou contando algumas histórias, uns causos, e o público pode ficar à vontade para interagir", adianta o filho mais novo de Dorival.

"Desde que me entendo por gente sempre convivi com meu pai ligado às artes plásticas. Ele me levava para visitar galerias e lembro que ele sempre tinha um cavalete por perto. Faz parte da minha memória de infância", acrescenta.

Durante sua apresentação, que está sendo chamada de "palestra cantada", Danilo também empunha o violão para relembrar sucessos do pai.

Marina, que também faz parte de seu repertório, tem presença garantida, é claro. Mas canções menos visitadas como Dora também vão passear pelo foyer.

