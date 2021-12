Exposição Antanas Sutkus: Um Olhar Livre chega a Salvador

Chega a Salvador no próximo dia 9 de Outubro a exposição Antanas Sutkus: Um Olhar Livre, que aborda o olhar do artista sobre o cotidiano de pessoas simples na antiga União Soviética. A exposição do fotógrafo lituano fica aberta a visitação gratuita do dia 10 de outubro a 25 de novembro, na Caixa Cultural Salvador, que fica na rua Carlos Gomes, n 57.

Desde a década de 1950, Sutkus registrava o povo simples, destacando a rotina e a expressão particular de cada indivíduo. Após anos fotografando a União Soviética, e particularmente a Lituânia, o fotógrafo decidiu parar em 1991, quando o regime socialista chegou ao fim, momento, que segundo ele, os seus heróis, as pessoas mais simples, haviam desaparecido.

adblock ativo