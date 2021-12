Exposição 'África Yetu' será inaugurada em shopping de Salvador

A exposição "África Yetu", produzida pelo fotógrafo baiano Glad Macedo, será inaugurada nesta terça-feira, 13, no Salvador Shopping. A obra ficará no centro comercial até o dia 30 desde mês. A entrada é franca.

A iniciativa surgiu depois de uma expedição de 15 dias de Macedo à Tanzânia, feita em novembro de 2015. "África Yetu" é composta por 20 imagens que retratam a biodiversidade do país africano e a beleza do povo Massai, residentes de aldeias entre o sul do Quénia e o norte da Tanzânia.

A mostra ficará exposta no piso L1 do centro de compras. Porém, antes de chegar em Salvador, "África Yetu" já passou por São Paulo, onde ficou exposta em estações de metrô e na Galeria 540, e também pelo Rio de Janeiro, na Livraria Cultura da Cinelândia.

