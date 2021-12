Exporural 2016 terá programação especial no Dia dos Pais

A edição da Exporural 2016, que começa neste sábado, 13, a partir das 8h, vai contar com programação especial para o Dia dos Pais. O evento será realizado no Parque de Exposições, na Avenida Paralela, em Salvador.

No local, o público vai poder conferir 4 mil animais, entre bovinos, eqüinos, caprinos e ovinos, além dos pequenos animais, com destaque para os bois adestrados que participam da novela global Velho Chico e prometem roubar os olhares de quem visitar o evento nesse dia.

A programação conta ainda com encontro de fanfarras, assim como o Show do Chiquinho, que nesse ano inaugura o primeiro concurso de música gospel infantil, The GospelKids. Sorteios e premiações estão previstos. Isso sem falar dos parques de diversões, mecânico e inflável, e praça de alimentação com culinária regional.

Ainda no domingo, acontece a Feira de Adoção de Animais, com cães e gatos tratados e vacinados, prontos para serem adotados. Já a tradicional mostra de filhotes, como cães, gatos, aves exóticas, coelhos e outros roedores, tão visitada pelas crianças, será realizada desde sábado (13) e permanecerá até o último dia da Exporural (21).

No sábado (13), dia de abertura da Exporural, a entrada será realizada mediante um quilo de alimento não perecível por família. Nos demais dias, o ingresso custará R$ 5, e crianças de até 8 anos não pagam.

adblock ativo