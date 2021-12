Eventos em Salvador homenageiam a fotografia

No dia 19 de agosto de 1839 a França apresentava para o mundo o revolucionário daguerreótipo, aparelho que antecedeu as câmeras fotográficas. Por isso, todos os anos, na mesma data, é comemorado o Dia Mundial da Fotografia. E, logo, o mês de agosto passou a ser dedicado à arte de registrar imagens.

Para marcar esta celebração, nesta semana serão realizados dois eventos em Salvador. Um deles é a Semana de Fotografia da Bahia, que acontece desta terça, 2, até sábado, 6, na Caixa Cultural. Já na sexta-feira será inaugurada, no Pelourinho, a Triângulo - Galeria da Imagem.

Com o tema Narrativas Visuais e Fronteiras entre a Arte e o Documental, a Semana de Fotografia da Bahia vai reunir vários nomes importantes do meio fotográfico para uma série de atividades, como oficinas, mesas-redondas, exibições de filmes, conferências e lançamentos de livros.

"O objetivo central é inserir Salvador na rota dos grandes eventos de fotografia no país. Então, para isso, deveríamos trazer grandes nomes. E também pensamos em algo que pudesse dar conta de um grande público, até porque já era muito clara a necessidade de um evento como esse aqui", explica o coordenador artístico Umeru Bahia.

Entre as atividades está também a inauguração da mostra Caminhos de Arlete Soares em homenagem à renomada fotógrafa baiana. Além dela, na relação de convidados estão nomes como Maureen Bisilliat, Nair Benedicto e Aristides Alves.

Todas as vagas para as oficinas já foram preenchidas. O acesso às outras atividades será por ordem de chegada, de acordo com a disponibilidade de espaço. Programação completa no site www.caixacultural.com.br.

Homenagem à Bahia

Já a Triângulo - Galeria da Imagem abre as portas trazendo um acervo de imagens que mostram diferentes olhares sobre a Bahia, captadas pelas lentes de fotógrafos locais, nacionais e estrangeiros.

"No meu ponto de vista, há um hiato muito grande da representação visual da Bahia de Pierre Verger pra cá. Mas já existem novos olhares. Então trazemos para a galeria essas diferentes percepções, todas elas com uma forte ligação com o estado e com a nossa cultura. Todas essas representações, sejam de fotógrafos locais ou de fora, não deixam de ser uma homenagem à Bahia", observa o fotógrafo e fundador da galeria, Alvaro Villela.

"A gente pensa em fazer algo diferente das galerias tradicionais. Não teremos exposições definidas de determinados artistas. Vamos trabalhar com coleções e olhares coletivos com os quais, a partir do tema principal 'Bahia', vamos buscando outros nichos e subtemas", acrescenta Villela.

Reflexões

Além de motivar eventos como esses, o Mês da Fotografia é um momento propício para reflexões sobre a situação atual do fazer fotográfico. Conforme apontam muitos profissionais, vivemos um momento de produção intensa, mas de pouco incentivo.

"Na Bahia, temos uma produção que não fica atrás de nenhum estado brasileiro. Só que tanto o empresariado quanto o poder público não têm investido o necessário para que a fotografia se desenvolva e tenha um alcance maior no cenário nacional. É preciso investir principalmente na produção, divulgação, pesquisa e memória", opina o fotógrafo Aristides Alves.

"Mas acho que esses investimentos deveriam sair do centro mais abastado da cidade e ir para o subúrbio. Porque aí é que estão os olhos novos. Eu dou o maior valor à periferia, porque acho que ali tem coisas muito primeiras, puras, num certo sentido", acrescenta Arlete Soares.

Alvaro Villela lembra que a Bahia sediava um concurso que servia de incentivo à fotografia. "Tínhamos o Prêmio Pierre Verger, que inclusive era protegido por lei e era um dos mais importantes do Brasil. Só que já tem um tempo que não acontece e ninguém fala nada a respeito. Então, na minha visão, a gente vem tendo algumas perdas ao longo do tempo, apesar da boa produção atual", alerta.

"O prêmio era anual, depois passou a ser bienal e agora sumiu. Não se tem qualquer notícia", diz Aristides Alves. "Por isso, é bom que esses eventos aconteçam. Mas a fotografia baiana merece mais atenção. Ela merece isso e muito mais", conclui.

