Estação Pituaçu recebe exposição no Dia do Meio Ambiente

Em 5 de junho é celebrado o Dia do Meio Ambiente. Nesta data, a Estação Pituaçu do Metrô recebe, às 16h, uma exposição fotográfica, de autoria de Rui Rezende, com registros de 13 Unidades de Conservação (UC) da Bahia, áreas passíveis de proteção, devido às suas características naturais, preservando o patrimônio biológico. A mostra fica disponível durante todo o mês de junho, durante o horário de funcionamento do metrô, das 5h até a meia noite.

A exposição, da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), em parceria com a CCR Metrô Bahia, faz parte da programação de eventos nas estações do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, que visa ampliar a relação entre a concessionária do metrô e os usuários do transporte.

O público poderá conhecer mais sobre as áreas naturais expostas, que estão entre: Parques, Monumento Natural, Estação Ecológica, Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) e Área de Relevante Interesse Ecológico e Área de Proteção Ambiental (Apa), além de receberem um livro, contendo 14 fotos, com textos em português e espanhol, e trechos em cordel da autora Kitute de Licinho. 100 mudas de plantas também serão distribuídas.

O livro, lançado em 2016, terá a distribuição retomada este mês para bibliotecas de escolas públicas da rede estadual.

