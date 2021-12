Espaço Xisto apresenta exposição e lançamento de livro

Nesta terça-feira, 29, a partir das 18 horas, acontece o lançamento do livro e abertura da exposição Bordar os Sonhos no Espaço Xisto, na Biblioteca Pública dos Barris. A iniciativa integra o projeto homônimo que acontece desde julho de 2013, no bairro de Sussuarana, localizado na periferia de Salvador.



Inicialmente financiado pelo Calendário das Artes, o projeto reúne 20 mulheres bordadeiras. Elas se encontraram para compartilhar histórias e criar imagens de suas memórias, do cotidiano e, principalmente, falar de seus desejos e aspirações.



Essas imagens, que são construídas pela técnica do bordado livre, poderão, agora, ser vistas e admiradas pelo público. Entre as imagens, casas coloridas, pássaros, crianças e até objetos como mesas com toalhas.



Renda revestida



Em novembro de 2013, o grupo criou a campanha Sonhe, que consistiu na venda de pequenos bordados, com renda revertida para o financiamento da publicação de um pequeno livro-catálogo sobre o projeto, suas participantes e seus bordados.



Com o livro-catálogo pronto, surgiu a ideia da exposição, que contará com os bordados originais feitos com muita dedicação e expectativa.



O projeto idealizado pela arte-educadora e ilustradora Flávia Bomfim não deve parar por aí. As participantes, para isso, elaboraram a campanha Borde Também a sua Ideia.



Bordado livre



A campanha consiste em reproduzir, com a técnica do bordado livre (técnica em que não é preciso contar os fios para criar desenhos. É preciso, apenas um risco no tecido), ideias e emoções, deixando a imaginação fluir.

O livro-catálogo, publicado em parceria com a editora Movimento Contínuo, será vendido na ocasião da abertura da exposição ou através do e-mail: movicontinuo@gmail.com.

A arte de Flávia Bomfim chama a atenção pela delicadeza. No blog Movimento Contínuo, a artista afirma que herdou o talento do bordado de sua avó Elza e brinda os leitores com alguns poemas.

