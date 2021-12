Escritor lança em Salvador livro sobre cerâmicas

O escultor Israel Kislansky lança o livro Kislansky Cerâmicas - Argilas do Brasil nesta quinta-feira, 11, às 19h, no Palacete das Artes, na Graça. No evento, Kislansky conversa com o público sobre a publicação, que traz uma visão abrangente sobre a escultura Esperança, inaugurada recentemente pela Santa Casa da Misericórdia no pátio central do Hospital Santa Isabel, em Salvador. A entrada é gratuita.

De acordo com Kislansky, o livro sobre argilas e artes apresenta um amplo repertório de cerâmicas e uma abordagem técnica e sensível sobre as argilas brasileiras com textos de ceramistas importantes, como Norma Grinberg, doutora e professora de escultura da universidade de São Paulo (USP). A publicação traz ainda um ensaio fotográfico realizado pelo próprio autor em diversas regiões do país, onde acompanhou a extração de argilas e a produção em escala de massas cerâmicas.

O ficinas de Modelagem do Corpo - Nos dia 13 e 14 de julho, o artista deve ministrar a Oficina de Modelagem em Argila, também no Palacete das Artes. As oficinas com Modelo vivo serão dadas para iniciantes e para aqueles que já têm conhecimento de Modelagem. Para os primeiros serão trabalhados torso e cabeça, para os outros, corpo inteiro. No sábado, dia 13, as Oficinas ocorrem das 10h às 13h e das 15 às 18h. No domingo, 14, das 15 às 18h. As inscrições estão abertas ao público através dos e-mails jkislansky@yahoo.com.br; jkislansky@hotmail.com ou pelo celular (71) 9987-4601.

