Empresa Gráfica celebra centenário com livro e exposição

"De uma cidade, não aproveitamos as suas sete ou 77 maravilhas, mas a resposta que dá às nossas perguntas", escreveu sabiamente Italo Calvino no livro As Cidades Invisíveis. Mas é como uma grande interrogação que o bairro Fazenda Grande do Retiro se ergue, às margens da BR-324, em Salvador.

A região, com 54 mil habitantes (em que 86,38% declaram-se negros), foi objeto do olhar do jornalista, fotógrafo e professor João Alvarez.

Ele construiu uma poética do cotidiano do local nas 84 fotografias em P&B que integram o livro Fazenda Grande do Retiro - Um Passeio pelo Bairro, e uma exposição homônima pode ser vista, a partir desta quarta-feira, 7, no Palácio Rio Branco (Praça Municipal).

O projeto celebra o centenário da Empresa Gráfica da Bahia (Egba), que está instalada no bairro há 42 anos.

O incrível material, em que tudo excede o sonho de cartão-postal da primeira capital do Brasil, foi sendo construído a cada visita de Alvarez ao local. A cada contato. E a cada lembrança. Embora não conhecesse a comunidade, nas primeiras vezes que ele foi lá, acabou resgatando memórias da infância e adolescência, vividas no bairro Caixa d' Água.

A vida das pessoas

Se, inicialmente, as construções e o burburinho do comércio chamaram a atenção do fotógrafo, no primeiro domingo que foi ao bairro, estranhou: "Estava tudo parado na rua principal (a Mello Moraes Filho). Mas as baixadas, de um lado e de outro, ficam movimentadas de outra forma, com as pessoas que fazem seu lazer na porta das casas".

O que sentiu, e o ensaio dá conta disso, é que a arquitetura, o comércio e os moradores eram inseparáveis. "O que dá vida são as pessoas. Meu trabalho ficou centrado na vida delas".

Tudo isso foi perfeitamente documentado por Alvarez, que reconheceu que aquilo também fez parte de sua vida. "Era um passeio pelo bairro que eu estava fazendo, de fato".

E assim surgiram imagens como a imensidão do bairro que se tem na BR. Ou, ao invés, a intimidade de uma moradora no quarto de casa lendo uma... Bíblia.

Na rua, o flagra de uma foto de Pierre Verger reproduzida no vestido de alguém. E também o reencontro com a alegria exuberante das crianças, a descontração de amigas num degrau perto de casa, e a desconcertante semelhança entre a arquitetura e o arranjo do relojoeiro numa das calçadas.

A edição do livro, a propósito, revela o que é um dia por lá, das primeiras atividades até as luzes invadindo o espaço.

Como se trata de uma publicação institucional, o livro não será comercializado. Instituições interessadas devem entrar em contato com a Egba. Já a exposição pode ser visitada a partir de hoje.

Em fevereiro, quando a Egba inaugurar a primeira praça do bairro (uma reivindicação dos moradores ao Estado), a exposição também será mostrada na Fazenda Grande do Retiro.

