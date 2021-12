Eder Muniz lança nova exposição nesta sexta no Rio Vermelho

O artista plástico baiano Eder Muniz lança, nesta sexta-feira, 27, às 19h, a exposição "Eu Escuto a Cor dos Pássaros". O evento será na Galeria Luiz Fernando Landeiro Arte Contemporânea, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, e contará com a performance do poeta James Martins e do músico Juracy Yhuuu, além de degustação dos chocolates AMMA. A entrada é franca.

A mostra, que teve inspiração no grafitti, no poeta brasileiro Manoel de Barros e na física quântica, reúne cerca de 40 peças em madeira maciça, compondo uma espécie de narrativa que versa sobre o universo que há em cada indivíduo.

Conhecido por seu trabalho na linguagem do grafitti, Muniz inova, mais uma vez, no formato de suas obras, que saíram das ruas de Salvador e entraram nas galerias e espaços de arte dentro e fora do país.

Depois do lançamento, a mostra ficará disponível para visitação de segunda a sexta, das 10 às 19h, e sábado, das 10 às 14h, do dia 20 de julho a 21 de agosto. A entrada é franca.

adblock ativo