Eder Muniz expõe fotografias de sua arte urbana

A experiência de andar pelas ruas de Salvador às vezes traz surpresas e imagens inusitadas. Um olhar atento aos muros da cidade pode encontrar personagens mágicos, seres humanos que viram pássaros ou plantas, às vezes mergulhados no fundo do mar, cercados de cores vivas, fantasias e natureza.

O responsável por essas imagens é o grafiteiro e artista plástico Eder Muniz, que há anos utiliza os muros da cidade como suporte para pintar. A partir desta quinta-feira, ele vai mostrar sua arte urbana através da fotografia na exposição Ágora... Agora, que será inaugurada na casa de decoração IF Soluções Planejadas, com a presença de parceiros e diversas manifestações artísticas.



As 32 fotos que compõem a exposição, sob a curadoria de Isabela Lemos, são registros do próprio Eder. Ele conta que fotografa seu trabalho para eternizar momentos efêmeros e preservar memórias, já que trata-se de uma expressão que invariavelmente pode desaparecer.



"Já venho documentando o meu trabalho há um bom tempo e, mostrando as fotos para as pessoas, percebi que elas piravam nas imagens porque cada trabalho naturalmente cria um diálogo com o ambiente. O resultado é uma composição que nem eu espero", contou Eder.



Ágora hoje



Em sua visão, essa relação espontânea entre a obra, a rua e as pessoas é o que caracteriza o grafite. "A grande diferença entre o ateliê e a rua é essa: na rua a gente cria uma rede de relações. É como se cada lugar fosse se tornando um personagem", disse, acrescentando que os lugares onde pinta são aqueles onde transita e que busca sempre levar "energias positivas" com suas obras.



Foi justamente esta reflexão sobre o lugar da arte, permeando cada vez mais locais privados, que deu o nome da exposição. Na Grécia Antiga, a Ágora era um espaço de discussão política e deliberação, em que assuntos da cidade eram conversados.



"Um ponto político importante que o grafite traz é a coletividade da arte, essa democratização que busca dividir com a população ao invés de fechar a arte apenas para quem tem grana. Além disso, sempre tem também uma mensagem de afirmação cultural", reflete.



Se muitas pessoas ainda associam essa afirmação à cultura hip hop, Eder acredita que isso está mudando. "Acho que a gente bebeu desse fonte, mas depois traduziu isso do nosso jeito. Em Salvador há um movimento forte que se aproxima do hip hop, mas existe outra linha que tem outras referências e quer passar outra mensagem", afirma.



Em seu trabalho, o contato entre o homem e a natureza está sempre presente. "Trazer os meus símbolos para o concreto é uma forma de afirmar o quanto a gente precisa se conectar de novo. Às vezes sentimos um vazio e não conseguimos enxergar mais nada porque estamos perdidos na nossa agenda", reflete ele.

