Eder Muniz expõe arte urbana através da fotografia

O artista visual Eder Muniz, conhecido por grafitar nas ruas de Salvador, apresenta seu novo trabalho, a exposição "Ágora...Agora", de 5 de junho a 5 de julho, na Casa IF Soluções Planejadas, no Caminho das Árvores, em Salvador.

A mostra fotográfica - com fotos tiradas pelo próprio artista - pretende levantar questões sobre a capital baiana e o grafite produzido no espaço público, fazendo analogia à "Ágora" - local público onde os gregos se reuniam para discutir assuntos da cidade - e "agora", com referência na arte de grafitar espontaneamente pelas ruas.

A exposição, gratuita, ficará aberta de segunda a sábado, das 10 às 18 horas.

