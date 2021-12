Ed Ribeiro estreia exposição “Universo dos Orixás” nesta quarta no Santo Antônio

O bairro do Santo Antônio Além do Carmo, mais precisamente o ME Ateliê da Fotografia, localizado na Ladeira do Boqueirão, nº 06, será palco da exposição “Universo dos Orixás”, do artista plástico Ed Ribeiro que é conhecido internacionalmente como o “artista dos orixás”. A inauguração da mostra acontecerá nesta quarta-feira, 21, e seguirá aberta para visitação gratuita, sempre de sexta à domingo, das 15h às 20h, até o dia 10 de dezembro.

Adotando uma técnica própria e inovadora com o “derramamento de tintas”, o artista constrói sua arte explorando telas em branco, dando formas e movimentos por meio de uma arte vibrante, única e cheia e vida. O público poderá conferir um um conjunto com 6 obras em tamanho 192 cm por 91 cm, proporcionando um despertar sensorial para as artes plásticas.

“Essa exposição começou de uma energia e uma sensação de agradecimento que tenho com os orixás. Posso afirmar que não escolhi ser pintor, eu fui escolhido para isso e tenho o sentimento de que preciso agradecer a quem me deu esse dom os pintando e homenageando”, afirma Ed.

