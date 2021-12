Dois fortes de Salvador terão obras de Carybé e Verger

Os fortes São Diogo e Santa Maria devem receber dois museus de arte após a realização de obras de reforma, segundo informações da Assessoria Geral de Comunicação (Agecom). Os homenageados serão o pintor argentino Carybé e o fotógrafo fancês Pierre Verger, que viveram e produziram por muitos anos na capital baiana. O termo de cessão de uso das fortificações militares à Prefeitura de Salvador foi assinado nesta segunda-feira, 8.

Durante a cerimônia de assinatura do termo, o prefeito ACM Neto destacou que os editais para reforma dos equipamentos devem ser lançados ainda no mês de setembro, com obras a serem iniciadas em janeiro e previsão de abertura para visitação em junho de 2015.

A prefeitura também negocia com a Marinha a cessão do Forte Santo Antônio (Farol da Barra). No próximo ano, devem ser assinados os termos de cessão do Forte São Marcelo, em parceria com o Iphan, e do Forte de Monte Serrat, também administrado pelo Exército.

A intenção da prefeitura é montar o Roteiro dos Fortes, tendo os principais equipamentos da cidade recuperados e abertos à visitação.

adblock ativo