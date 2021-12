Denissena expõe esculturas na mostra Filhos de Nzambi

A exposição Filhos de Nzambi, que tem curadoria de Mirna Ramos e esculturas de Denissena, poderá ser visitada no Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cêramica, a partir do dia 19, quinta-feira, até o dia 30 de novembro. A abertura da mostra, às 19 horas, será aberta ao público. O evento é gratuito.

Os Filhos de Nzambi, o deus supremo e criador nos candomblés de Nação Angolana, são os indivíduos que circulam pelas ruas, que habitam suas casas e criam seus filhos, e ainda se dedicam a cuidar dos outros. Foi através desse entendimento que Denissena criou as esculturas que intercalam força e espiritualidade no mundo contemporâneo, a partir das heranças afro e indígena, com destaque para o candomblé.

O artista baseia suas esculturas em pessoas comuns e usa a técnica mista de escultura em argila assentada em agdás, os pratos utilizados para as oferendas do candomblé, e spray sobre azulejos, criando um diálogo com o religioso. A mostra anseia por levar uma reflexão crítica ao público sobre seus preconceitos e intolerância religiosa e de afirmação dos negros e índios.

