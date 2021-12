Cultura indígena e tecnologia são temas em exposição no MAM

Uma exposição interativa com trabalhos realizados por indígenas brasileiros com artistas do Brasil, Reino Unido e Bolívia, poderão ser conferidos na mostra "Arte Eletrônica Indígena" (AEI), que será aberta nesta quinta-feira, 2, a partir das 18h na Capela do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), no bairro do Dois de julho.

Reivindicação de terras, preservação da memória e o diálogo entre gerações são abordados nas obras que destacam também a cultura indígena na música, na fotografia, no vídeo, na cartografia dos sons, na escultura, na tecelagem, na colagem digital, nas pinturas rupestres, na projeção eletrônica da pintura corporal entre outras manifestações artísticas.

Com entrada gratuita, a exposição segue até o dia 2 de setembro, sempre de terça a domingo, das 13h às 18h.

