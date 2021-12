Coringa ganha exposição em shopping de Salvador

Sucesso de bilheteria mundial, o filme Coringa ganhou exposição exclusiva no Shopping Paralela. Inaugurada na última quinta-feira, 10, o centro de compras traz uma galeria com imagens inéditas do longa sobre o grande vilão da DC Comics. A mostra está localizada no Piso L2, no corredor em frente ao cinema.

Aberto ao público, o acervo é composto por 20 peças com fotos dos bastidores, cenas cortadas, trailer e making off. Com expectativa de US$ 200 milhões de arrecadação de bilheteria apenas nos Estados Unidos, Coringa traz de volta a história de Arthur Fleck ambientada em Gotham City.

