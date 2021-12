Começa venda de ingressos para exposição 'Beatlemania Experience'

Para a alegria dos fãs dos Beatles, a venda de ingressos para a exposição 'Beatlemania Experience', que acontece no estacionamento do piso L1 do Salvador Shopping, já foram iniciadas. As entradas para a mostra, que acontece pela primeira vez na capital baiana no próximo dia 29, custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e podem ser adquiridas no site do Ingresso Rápido e na bilheteria do Teatro Vila Velha, no Campo Grande.

Grupos e excursões escolares contam com o benefício de 60% de desconto, mediante agendamento prévio. Funcionários, clientes e associados do programa de fidelidade Amigo, da empresa Avianca, tem direito a 50% de desconto na compra de até oito ingressos (benefício não cumulativo).

Montada em tenda com mais de mil metros quadrados, a mostra promete uma viagem inédita pela história dos quatro garotos de Liverpool, através de réplicas de roupas e instrumentos, memorabília, capas de revistas e jornais da época, fotos inéditas, filmes, vídeos e totens interativos.

O evento estará a dispoição do público de terça a sábado, das 13h às 21h e domingos, das 13h às 20h. A temporada segue até 27 de agosto.

