Com participação de artistas alemães, MAB inaugura exposição "BerlinBahia"

Será inaugurada na próxima terça-feira, dia 19 de março, no Museu de Arte da Bahia (MAB) a exposição "BerlinBahia". Contando com esculturas de 11 artistas diferentes, o evento que terá início às 19h, abrange uma grande diversidade de culturas, sendo cinco baianos e seis alemães, sendo uma única artista mulher, uma paulista radicada na Alemanha.

a "BerlinBahia" documentará o desenvolvimento de relações criativas, que surgiu como experimento artístico na exposição de 2018 na Galeria "Alte Schule" de Berlim

"Para ter êxito, a transferência cultural necessita de referenciais em comum, afinidades que podem ser rastreadas intencionalmente ou ser construídas sistematicamente. Visto assim, a globalização é o maior entreposto para trocar elementos afins", afirma o historiador de cultura e professor Tiago de Oliveira

Em contato com o A TARDE, o curador, artista e expositor da mostra, Walter Lima, falou sobre o contexto em que a geração baiana se encontra no cenário artístico nacional. "A nossa cultura tem atravessado uma situação muito dificil. Estamos querendo trazer artistas renomados e colocar a Bahia novamente nos holofotes, temos a obrigação de ser protagonistas no cenário nacional".

Dentre as atrações da exposição, pinturas e xilogravura também marcam presença no evento do MAB. "Esse momento é importantíssimo, pois tudo acontece geralmente no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Então, essa é a chance da Bahia voltar a aparecer no cenario nacional, pois são artistas de grande reconhecimento no Brasil e no mundo", completou Waltinho.

A exposição foi idealizada através do estreitamento de laços de amizades entre os artistas contemporâneos. Além disso, a "BerlinBahia" documentará o desenvolvimento de relações criativas, que surgiu como experimento artístico na exposição de 2018 na Galeria "Alte Schule" de Berlim.

Participantes:

Participam desse projeto os artistas baianos Walter Lima, Almandrade, Bel Borba, Caetano Dias e Sérgio Rabinovitz , representando as duas cidades, Cristina Barroso e os artistas alemães Hans Scheib, Michael Arantes Müller, Reinhard Stangl, Jürgen Bottcher (Strawalde) e Volker Henze.

A mostra ficará disponível no MAB até o dia 21 de abril. Em sua abertura, no dia 19, o diretor Pedro Arcanjo e artistas receberão no Museu a delegação da América Latina vinda do Instituto Cultural Brasil- Alemanha - ICBA.

