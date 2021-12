Clarice Lispector é homenageada em exposição no Santo Antônio Além do Carmo

Considerada uma das escritoras mais importantes do século XX, Clarice Lispector, será homenageada em uma exposição Intitulada “Clarices” que estreia no dia 13 de outubro, e deve seguir até o dia 12 de dezembro, no “ME Ateliê da Fotografia”, no no Santo Antônio Além do Carmo. O evento é gratuito.

As exibições acontecem às terças-feiras, quintas e sábados, no horário das 14 às 16h e conta com homenagens de artistas da Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Sergipe, Ceará, São Paulo, Itália e Chile.

Seguindo o “Protocolo Setorial” da Prefeitura de Salvador para “Centros Culturais, Museus e Galerias de Arte”, o ateliê funcionará com 30% da capacidade máxima para visitações simultâneas.

Após a aferição de temperatura, o visitante pode explorar a galeria, mantendo o distanciamento social de 1,5m, com a permanência de até 1h sob utilização de máscara protetora durante toda a exposição. A higienização do local é feita antes e após o encerramento do horário de visita.

Comemorando o centenário da vida e obra da escritora no mês de dezembro, o vernissage também celebra o 2º ano de atividades do “ME Ateliê da Fotografia” — localizado na Ladeira do Boqueirão número 6, Santo Antônio Além do Carmo.

Para esse ano, o espaço traz 51 artistas brasileiros e estrangeiros para a exposição; sendo 21 fotógrafos, 23 pintores, ceramistas, escultores e bordadeiras, e 7 artistas cênicos. Entre os nomes, a chilena Camila Alemany, a italiana Cristina Cenciarelli e os brasileiros Manuel Chagas, Ieda Dias, Will Recarey e o próprio Mário Edson.

Propondo releituras de livros, contos, citações, filmes e peças produzidas pela escritora, a exposição “Clarices” entrega visões fragmentadas da autora sob o olhar da fotografia, pintura, desenho, escultura, bordado, poesia e música de novos artistas. Obras conhecidas da autora como o clássico de 1961, “A Maçã no Escuro”, “Felicidade Clandestina” (1971) e “A Hora da Estrela” (1977) prometem encantar o público diante de novos ângulos e perspectivas.

adblock ativo