Circuito das Artes homenageia Sante Scaldaferri

Além de filmes e espetáculos, o sábado vai ser marcado por uma estreia importante no mundo das artes visuais: o Circuito das Artes.

Em sua 8ª edição e com curadoria de Alejandra Muñoz, o evento conta com obras de 50 personalidades espalhadas por seis espaços culturais da cidade, trazendo como artista referência o pintor e ator baiano Sante Scaldaferri.

Aos 87 anos, ele já teve suas obras expostas em diversas feiras e galerias ao redor do Brasil e do mundo - foram mais de 40 exposições individuais e 80 coletivas, e agora ganha um espaço só seu no Circuito das Artes.

Ex-Votos e Meninas

Nome importante das artes plásticas na Bahia e no mundo, Scaldaferri foi escolhido pela equipe organizadora do Circuito como homenageado da edição.

Na galeria Icba, uma mostra individual com trabalhos inéditos do baiano o colocam como artista referência da edição. "Para mim, foi surpresa", conta. E, bem-humorado, brinca: "Eu falo que a referência que tenho são 87 anos nas costas".

Intitulada Sante Scaldaferri - Entre Ex-Votos e Meninas, a mostra individual do artista se divide em duas salas. Em uma, a Ex-Votos, é apresentada no que ele nomeia "caixa de arte", composta por texto de Dom Timóteo, fotos e diagramação de Dadá Jaques e dez infogravuras que tratam dos ex-votos dos fiéis, traduzido como agradecimento às divindades por um pedido.cucu

Na outra sala, o público confere As Meninas de Scaldaferri. As gravuras, inéditas, foram encontradas pela própria curadora do Circuito. "Estava numa gaveta e eu esqueci", brinca. "Veja só, eu me esquecer das minhas meninas!". O título, uma atribuição de Alejandra, foi aprovado pelo artista. Nas gravuras, mulheres volumosas, exuberantes e nuas.

Espalhados pela cidade

Além da mostra de Scaldaferri, o Circuito das Artes apresenta fotografias, pinturas e instalações de mais 49 artistas, todos em atividade na Bahia, entre as galerias Cañizares, Acbeu, Aliança Francesa, Instituto Cervantes e Palacete das Artes.

Dentre os 186 artistas que se inscreveram para a edição, foram selecionados nomes como Chico Macedo, Raoni Libório, Maria Adair e Ully Flores, totalizando 16 fotógrafos e 34 artistas plásticos, na mostra que será aberta em lançamento coletivo amanhã, às 16h.

Ainda durante o Circuito, 15 artistas serão selecionados para a mostra Triangulações 2015. Com curadoria de Marília Panitz, o evento vai percorrer Salvador, Goiânia e Fortaleza, de julho a novembro com trabalhos de artistas dos três estados.

