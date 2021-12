Chico Mazzoni busca a estética dos tapetes orientais

O olho vê o que lhe parece - o que nem sempre corresponde à realidade. A nova exposição do artista plástico soteropolitano Chico Mazzoni parece formada por 31 tapeçarias - mas, na verdade, são 31 pinturas de tinta acrílica sobre tela.



A ideia da mostra "Tramas Sinceras" - título irônico, dado o caráter ilusório das obras - surgiu após viagem do artista à Turquia, onde se encantou com o trabalho das tecelãs locais.



"Fiquei muito impressionado em ver como aquelas mulheres do povo tão simples e sem instrução conseguem fazer algo tão sofisticado", afirma Chico.



"Daí comecei a viajar em cima da trama dos tapetes e da trama da vida, como fazemos isso com a vida e linguagem. Vamos tramando de modo a tentar forjar algo de importante", detalha.



Partindo da tinta acrílica e de uma técnica de pintura em baixo relevo, Chico Mazzoni buscou reproduzir em 31 telas a estética dos tapetes orientais, mas abordando seus próprios temas.



"A trama é o meu tema. É de certa forma um depoimento sobre minhas próprias tramas, viagens e trajetória - todo o caminho percorrido que me trouxe até este momento", conta.

"Aí comecei a produzir. Passei dois anos e meio produzindo e acabei com 31 trabalhos inéditos para essa mostra", diz.

Comemorativa



O número de obras em "Tramas Sinceras" não é à toa. Com essa exposição, o artista comemora 31 anos de atividades. "Sim, é uma exposição comemorativa de 31 anos de carreira", conta. "Nela, eu revisito tudo que já fiz nessas três décadas. Reflito sobre a contemporaneidade e a passagem do tempo. Temos referências a TV, escafandristas, São Jorge, sereias, helicópteros. É bem contemporâneo, passo por muitos temas de natureza diferentes. Vai desde o romântico ao ultra contemporâneo", descreve.



Além das 31 telas, a mostra ainda reúne, em uma sala separada, 26 desenhos mais antigos. "Incluindo alguns inéditos. É uma brincadeira, revisitando o passado, coisas que fiz ao longo da carreira", conta.



Outra peça "extra" é a escultura de um macaco que recepciona os visitantes, feito para a ONG Mac Art, e que ele pediu emprestada. "Eu e vários outros artistas fizemos esses macacos que depois serão leiloados e a renda revertida para ações de preservação do macaco prego", conclui Chico Mazzoni.

