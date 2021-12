César Romero celebra 50 anos de carreira com exposição na Caixa Cultural

Para festejar cinco décadas da carreira de César Romero, a exposição “50 anos: Um Resumo” desembarca em Salvador no dia 25. A mostra, que reúne diversas fases da trajetória do artista plástico, fotógrafo e crítico de arte, acontecerá na Caixa Cultural, que fica na rua Carlos Gomes (Centro).

A exposição contará com mais de 100 peças expostas ao público, como telas, fotografias, gravuras, totens, janelas e desenhos, que apresentam o mundo do trabalho autoral do artista durante esses 50 anos.

Na ocasião, quem também marca presença é curador e crítico de arte Jacob Klintowitz, que guiará o público no momento da visita.

As visitações podem ser feitas do dia 26 de outubro a 27 de novembro, das 9h às 18h, com acesso gratuito e livre para todos os públicos.

Trajetória

César Romero de Oliveira Cordeiro, que nasceu em Feira de Santana (BA), estreou no mundo das artes em 1966, aos 16 anos, com um trabalho vencedor de prêmio na escola onde estudava. De lá para cá, acumula mais de 500 exposições coletivas e 47 individuais, somente em território brasileiro.

No exterior, participou de 50 mostras coletivas e expôs individualmente em 12 oportunidades, em países como Estados Unidos, Alemanha, Espanha, França, Uruguai e Argentina.

adblock ativo