Casa do Rio Vermelho abrirá de graça às quartas-feiras

Quem ainda não conhece a Casa do Rio Vermelho - Jorge Amado e Zélia Gattai terá, a partir de agora, uma boa oportunidade para visitar o espaço. Isso porque o ambiente vai receber o público de graça todas as quartas-feiras.

O local fica aberto normalmente de terça a domingo, sempre das 10h às 17h, com ingressos a R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia para estudantes e idosos). Crianças até seis anos não pagam pela entrada. Grupos de estudantes de escolas públicas precisam agendar visitação pelo 3333-1919 ou pelo site.

Na visitação, é possível saber um pouco mais das obras do casal, aproveitando o espaço onde viveu o escritor de "Gabriela, Cravo e Canela", "Dona Flor e Seus Dois Maridos" e "Tenda dos Milagres".

A Casa do Rio Vermelho já recebeu 43 mil visitantes desde a requalificação promovida pela Prefeitura, quando o espaço foi transformado em memorial da vida do casal.

Com um perfil interativo, são apresentadas mais de 30 horas de projeções e vídeos transmitidos em seus diversos ambientes, seja de trechos de obras ou depoimentos de quem conviveu com o casal. Assim, fica impossível conhecer toda a história da casa e do casal em apenas uma visita. A recuperação do espaço contou com a participação da Fundação Casa de Jorge Amado, da família do casal e do arquiteto e cenógrafo Gringo Cardia, que assumiu a curadoria do museu.

adblock ativo