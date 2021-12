Casa do Carnaval terá entrada gratuita durante Flipelô

A Casa do Carnaval terá entrada gratuita desta quinta-feira, 8, até domingo, 11, durante a 3ª edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô). No período entre 11h e 18h, os interessados poderão visitar o museu, que reúne elementos da festa popular baiana, sem pagar o ingresso – que custa R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

O espaço está localizado no Centro Histórico de Salvador, ao lado da Catedral Basílica, e possui quatro pavimentos. Há ainda uma biblioteca e 200 bonecos de cerâmica, que representam figuras do carnaval.

A Casa disponibiliza também filmes que retratam a história do Carnaval, estética dos trios e de nomes ligados à folia, como Orlando Tapajós e os Irmãos Macêdo.

O artista, designer e cenógrafo Gringo Cardia assume a curadoria do projeto, junto com Paulo Miguez, vice-reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Desde a inauguração, a Casa do Carnaval recebeu mais de 20 mil visitantes. Só em 2019, o museu recebeu aproximadamente 7 mil visitantes.

