Caixa Cultural inaugura exposição de Debret

Quando os olhos do pintor francês Jean-Baptiste Debret viram o Brasil pela primeira vez, em 1816, logo desejaram transformar o País em telas. Nesta terça-feira, 13, à noite, o público de Salvador confere o resultado deste encontro na exposição Debret - Viagem ao Sul do Brasil, na Caixa Cultural Salvador (Centro).

A mostra apresenta 40 telas do pintor que integram parte do acervo do Museu Castro Maya, que possui a maior coleção de pinturas de Debret no país.

A exposição já passou por cidades como São Paulo, Brasília e Curitiba, e fica em Salvador até o dia 13 de outubro.

Curadora da mostra, Anna Paola Baptista conta que escolheu mostrar não somente as obras que retratam o Sul do país, mas também as que foram feitas no Rio de Janeiro. "Resolvi oferecer ao visitante esse contraponto à visão que Debret tinha do Sul", afirma.

O objetivo, segundo Anna Paola, é deixar evidente a diferença de perspectiva de Debret nos dois espaços: "Nas obras do Rio, a impressão é que a pessoa que estava desenhando estava misturada no meio de tudo, ali na rua. Os personagens têm um tamanho maior e o ponto de vista é de dentro da cena, com muitos detalhes da arquitetura, das vestimentas, da vida na rua".

Nas obras que retratam o Sul, entretanto, o viés é outro. "É como se quem estivesse fazendo o esboço estivesse ao longe, olhando de cima. É tudo miniaturizado, ele não está misturado ao que está representando".

Mostra - Para selecionar as obras que são parte da exposição, Anna Paola partiu de um conjunto de mais de 500 obras de Debret. Elas foram adquiridas pelo mecenas Raymundo Ottoni de Castro Maya, em Paris, no final da década de 1930.

A curadora conta que a mostra chega a Salvador reduzida (em outras capitais, reuniu 60 obras), por conta do espaço da Caixa Cultural Salvador, que é menor que os demais onde a exposição esteve.



Nesta terça, às 19h30, Anna Paola guia uma visita pela mostra, ressaltando aspectos importantes sobre o conjunto e sobre a obra de Debret no Brasil.

O pintor

Jean-Baptiste Debret chegou ao Brasil para participar da Missão Artística Francesa, a convite de Dom João VI. Aceitou a viagem depois de sofrer com a morte de seu filho único, e da derrocada de Napoleão Bonaparte, para quem havia trabalhado oficialmente, retratando as façanhas do império francês.

Durante 15 anos, tempo em que permaneceu no país, Debret pintou temas como a vida cotidiana no Rio de Janeiro, onde estava instalada a Corte Real, desfiles militares, a arquitetura colonial e os escravos.

