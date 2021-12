Cachoeira e São Félix sediam Festival Reconvexo

Intervenções que unem arte e tecnologia vão transformar a paisagem barroca de Cachoeira e São Félix a partir desta quinta-feira, 11. O Reconvexo: I Festival Nacional de Vídeo-Projeções Mapeadas e Interativas leva às cidades do Recôncavo baiano apresentações, exposições e oficinas relacionadas à video-projeção em ambientes externos e galerias.

"Vamos trazer artistas que extrapolam o formato do vídeo e da instalação e promovem um diálogo maior com o espaço, com vídeo-projeções que tentam resgatar aspectos históricos com alta tecnologia", afirma Fernando Rabelo, professor do curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Recôncavo (UFRB) e organizador do festival.

Ambientes externos

Video-projeções ao ar livre, que exploram a técnica conhecida como video mapping, são as principais atrações do evento para aproximar a população das cidades de intensa vida cultural da arte de vanguarda.

Organismos Públicos, de Leandro Mendes (SC), é uma das projeções mapeadas que pretendem valorizar a arquitetura de prédios históricos com grafismos. Para o artista, o resultado é uma performance audiovisual em que elementos gráficos 3D e fílmicos relacionam-se em perfeita harmonia com o áudio.

"É um trabalho multidisciplinar que reúne profissionais de várias áreas, como artista visual, arquiteto, fotógrafo e animador gráfico. Primeiro usamos softwares para mapear e conceber. Depois, projetores de alta potência para criar uma ilusão de ótica e transformar a fachada do prédio em uma tela gigante. Foge da apresentação convencional", diz Leandro Mendes.

Sábado, 13, às 20h30, ele assume a parte técnica de Organismos Públicos na Estação Ferroviária de São Félix, enquanto a criação de conteúdo fica por conta de United VJ.

Já A Fachada Indiscreta, de Nacho Durán, explora a tecnologia das vídeoprojeções em função da interatividade. A projeção é definida como um game-cinema, onde a fachada do prédio se transforma em um jogo de memória, em que o público tem que encontrar os pares dos vídeos iguais escondidos.

A criação do artista espanhol inspira-se no voyerismo do filme Janela Indiscreta, de Hitchcock, e leva o espectador a descobrir os mistérios ocultos atrás das janelas, portas e paredes, onde serão projetados vídeos com cenas íntimas e privadas. A Fachada Indiscreta será apresentada sexta, às 20h30, na Praça Teixeira de Freitas, em Cachoeira.

Na programação, também merece destaque a participação do artista convidado Eder Santos, um dos mais importantes videoartistas do País. O mineiro de fama internacional se apresenta sexta, 12, às 19h30, na Igreja do Rosarinho, em Cachoeira.

"Vou trabalhar com a mistura dos símbolos das religiões católica e de matriz africana, porque foi em Cachoeira que essa história começou", afirma Eder Santos. O trabalho dele também ocupará durante a semana o foyer do Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL/ UFRB).

Outro convidado é Vinícius Luz - Vjzaria, que faz suas projeções na Igreja Deus Menino, em São Felix, sábado, às 19h30.

