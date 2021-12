Cabeça é tema de exposição coletiva em Salvador

Com a idéia de reunir e cruzar trabalhos de artistas que se propõem a representar cabeças em diversas linguagens e épocas, nasce a exposição coletiva e internacional "Só Cabeças" que apresentará obras em bordado, vídeo, gravura, pintura, fotografia, lambe-lambe, da escultura e serigrafia, a partir de quinta-feira, 15, no Casarão do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA).

A partir de conversas de um grupo de artistas sobre a questão da produção de cabeças em suas obras surgiu a proposta de convidar outros artistas baianos, brasileiros e de outras nacionalidades que trabalhassem com a mesma temática.

O MAM e as Galerias Paulo Darzé, RV-Cultura e Arte e a Luiz Fernando Landeiro disponibilizaram seus acervos para a exposição. Entre os artistas que apresentarão obras estão, Mayra Lins, Renato da Silveira, Hirosuke Kitamura, Reinaldo Eckenberger Iansã Negrão, Alexia Zuñiga, Anderson Santos, Pedro Mariguella, Evandro Sybine, Vânia Medeiros, Nildão, Cecilia Tamplenizza, Rosa Bunchaft, entre outros.

