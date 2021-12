Bienal do Recôncavo anuncia premiados em noite de abertura

A paulista Flora Rebollo foi a vencedora do grande prêmio da XI Bienal do Recôncavo, anunciado ontem, durante a cerimônia de abertura da mostra, no Centro Cultural Dannemann, em São Félix. A artista, que participa da exposição com os desenhos Chapéu Mosquiteiro e Interior de Chapéu, foi agraciada com o curso de especialização na Itália.

A bienal também premiou artistas na categoria Aquisição, que contemplou os baianos Hirosuke Kitamura (videoarte e fotografia), Aline Brune (impressões e instalação) e Josilton Tonm (escultura), além dos paulistas Márcio Pannuzio (gravura) e Dea Lellis (pintura).

O videoarte A Bailarina dos Trilhos rendeu às artistas Nerize Portela e Lilian Balbino dos Santos o prêmio de residência artística do Instituto Sacatar, na ilha de Itaparica. Ambas são moradoras da própria São Félix. Da vizinha Cachoeira, Davi Rodrigues ficou com o prêmio Artista Destaque da Região do Recôncavo, graças a duas pinturas em acrílica sobre papel.

A Bienal do Recôncavo destacou, ainda, artistas na categoria Menções Especiais, a maioria paulistas e baianos. A lista da Bahia inclui Márcio Fagundes, Paulo Coqueiro, Bauer Sá, Lucia Monte Alegre, Mayra Lins e André França. De São Paulo, foram contemplados Marcela Tiboni, Carolina Paz, Ivan Grilo, Reynaldo Candia e Malvina Sammarone. O paraense Chico Santos também foi contemplado na categoria.

