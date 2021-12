Biblioteca Edgard Santos lança exposição sobre Salvador

A Biblioteca Municipal Reitor Edgard Santos, localizada no bairro da Ribeira, em Salvador, vai lançar na segunda-feira. 12, a exposição "História de Pedra e Cal, Edificações de Salvador".

Com 15 imagens e textos plotados, a mostra, que faz uma referência aos monumentos arquitetônicos da Cidade Baixa, estará disponível para visitação até o dia 5 de abril

A exposição ocontece em homenagem ao Dia do Bibliotecário, comemorado no dia 12, e ao aniversário de Salvador, celebrado no próximo dia 29.

Península Itapagipana

Fundada em agosto de 1978, a unidade, cuja área é de aproximadamente mil metros quadrados, possui importante vínculo com a comunidade da Península Itapagipana, que utiliza suas dependências para pesquisas e trabalhos escolares.

No ano passado, o espaço foi entregue requalificado, com banheiros mais seguros, mobiliário sustentável, formado por carretéis e paletes reutilizados, acessibilidade digital e sistema de internet.

