Baiano lança exposição de esculturas em pedra portuguesa

O artista baiano Jovan Mattos viu nas pedras portuguesas, que compõe as calçadas de muitos bairros de Salvador, inspiração para o seu trabalho. Com elas ele fez esculturas que compõem a exposição "Minérios", que busca criar um universo que remete aos centros urbanos da capital baiana, suas imagens e seu cotidiano.

A exposição, que aborda o imaginário de todo artista habitante das grandes cidades, será lançada no Centro Cultural Solar Ferrão, no Pelourinho, no dia 4 de setembro. Mas, antes disso, percorre cidades como Valença e Alagoinhas entre os meses de julho e agosto, respectivamente.

Além das obras de Jovan Mattos, a mostra traz ainda a participação dos artistas convidados Erivan Morais, Rosa Bunchaft, Umeru Bahia e Edgard Oliva, que dialogam com o tema a partir de trabalhos fotográficos.

A exposição resultará ainda um catálogo, que será distribuído em escolas públicas e outros pontos de interesse nas cidades que sediam as mostras.

